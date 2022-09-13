Altay'ı tecrübe sırtlıyor - Son Dakika
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Altay'ı tecrübe sırtlıyor

13.09.2022 11:38
Altay'ı tecrübe sırtlıyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de taraftarının önünde lider Bodrumspor'u 2-0 yenerek galibiyetle tanışan Altay, ilk 5 maçta deneyimli ayaklarıyla 4 puan toplayarak düşme hattından çıktı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de taraftarının önünde lider Bodrumspor'u 2-0 yenerek galibiyetle tanışan Altay, ilk 5 maçta deneyimli ayaklarıyla 4 puan toplayarak düşme hattından çıktı. Transfer yasağıyla girdiği ligde ilk 3 maçını kaybederek sezona kötü başlayan siyah-beyazlılar, son 2 karşılaşmada 1 beraberlik, 1 galibiyet alarak çıkışa geçerken, 41 yaşındaki liglerin en yaşlı ismi stoper İbrahim Öztürk ve 38 yaşına girmesine günler kalan santrfor Marco Paixao ilerleyen yaşlarına rağmen Altay'ı ayakta tutmayı başardı. Takımda kalan Paixao 2 gole ulaşırken, 1 gol atan İbrahim, 1 golün de hazırlayıcısı oldu.

Kaptan İbrahim Öztürk, önceki hafta 1-1 sona eren Adanaspor deplasmanında rakip fileleri sarsıp ligde gol atan en yaşlı oyuncu olarak tarihe geçti. Takımının aldığı ilk puana direkt katkı sağlayan tecrübeli savunmacı, defansta gösterdiği mücadelenin yanı sıra hücuma da destek vererek tribünlerden alkış topladı. İbrahim, Bodrumspor zaferinde 74'üncü dakikada skoru 2-0'a getirmelerinde önemli rol oynadı. Bu dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan 41'lik futbolcunun ceza sahasına gönderdiği topu Cenk kafayla kendi ağlarına yolladı.

KRAL GERİ DÖNDÜ

Altay formasıyla 1'inci Lig'de üst üste 3 kez gol kralı olan Portekizli forvet Marco Paixao, son olarak Bodrumspor önünde attığı şık golle klasını bir kez daha kanıtladı. Bu golde fırsatçılığını konuşturan usta golcü, şık bir aşırtma vuruşuyla kaleciyi avlayarak tribünleri ayağa kaldırdı. Geçen sezon Süper Lig'de fazla forma şansı bulamayıp kadro dışı kalan ve sezon bitmeden olaylı bir şekilde kulüpten ayrılan Paixao, yeni yönetimle masaya oturup yuvaya dönmüştü. Ankara Keçiörengücü'nün ardından Bodrumspor filelerini sarsan deneyimle forvet bu sezon da Altay'ın en önemli kozu olacağını gösterdi.


- İzmir
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Kaynak: DHA

İbrahim Öztürk, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'ı tecrübe sırtlıyor - Son Dakika

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