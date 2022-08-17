U18 Milli Takımı, 27-30 Ağustos 2022 tarihlerinde Bakü 'de Azerbaycan U18 Milli Takımı ile hazırlık maçları oynayacak. Maç öncesinde aday kadrolar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu. Açıklanan aday kadroda Altay'dan 16 yaşındaki stoper Efe Sarıkaya ve Göztepe'den 17 yaşındaki orta saha oyuncusu İzzet Furkan Malak da yer aldı.

Kaynak: İHA

Azerbaycan, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Altaylı Efe ve Göztepeli İzzet'e milli davet - Son Dakika

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