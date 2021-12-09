Altay'ın Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki ilk rakibi Hatayspor

Cebrail Karayel ve Zeki Yıldırım 'ın cezaları nedeniyle forma giyemeyeceği siyah-beyazlı ekipte Eric Björkander'in de sakatlığı bulunuyor.

Deprem riski nedeniyle yıkıldıktan sonra tekrar yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki Altay-Atakaş Hatayspor karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, bu stattaki son karşılaşmasını 11 Mayıs 2014'te TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta İstanbul Güngörenspor karşısında oynamıştı.

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında Altay ile Atakaş Hatayspor , yarın İzmir 'de karşılaşacak.

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