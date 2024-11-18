Altay'ın Futbol Şubesine İlgili Açıklamalar - Son Dakika
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Altay'ın Futbol Şubesine İlgili Açıklamalar

Altay\'ın Futbol Şubesine İlgili Açıklamalar

İş insanı Vahdettin Heyal, Altay'ın mevcut durumunu değerlendirerek transfere ihtiyaç olduğunu vurguladı. 5-1'lik Sarıyer mağlubiyetinin ardından takımın ligde kalabilmesi için kadroya takviye yapılması gerektiğini belirtti.

18.11.2024 12:05  Güncelleme: 12:06
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İZMİR'in köklü kulüplerinden Altay'ın futbol şubesini devralmak için siyah-beyazlı camia ile imza aşamasına gelen iş insanı Vahdettin Heyal, siyah-beyazlı takıma mutlaka transfer yapılması gerektiğini söyledi. TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altay'ın dün evinde Sarıyer'e 5-1 mağlup olduğu karşılaşmayı protokol tribününde izleyen Vahdettin Heyal, "Altay kötüydü, Sarıyer ondan daha kötüydü. Böyle bir takımdan 5 gol yemek enteresan bir durum. Ligin durumu ortada. Altay'ın bu ligde küme düşmesi mucize olur. Ufak dokunuşlarla ligde kalabilir" dedi.

Mevcut kadronun lig için yetersiz olduğunu ifade eden Heyal, "Bu takımla yürümez. Düşmek kolay, çıkmak zor. Ödemeleri yapıp, ara transfer döneminde kadroya 3-4 takviye ile Altay ligde kalabilir. Takım Sarıyer karşısında ilk yarıda iyiydi, 3'üncü golden sonra dağıldı. Kondisyon ve fiziksel eksiklik göze çarptı. Saha şartları, beslenme ve antrenman eksik kalınca bunlar yaşanıyor" yorumu yaptı. Mevcut yönetime camianın destek olmadığını söyleyen Vahdettin Heyal, "Herkes kulübün sahibi ama kimse sahip çıkmıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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