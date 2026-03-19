Altay\'ın Genç Kalecisi Semih Sezonu Kapatıyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altay'da sakatlık kabusu yaşayan genç kaleci Semih Mendeş'in sezonu kapattığı öğrenildi. Ligin 21'inci haftasındaki Söke 1970 deplasmanında dizinden sakatlanan 19 yaşındaki file bekçisinin ilk etapta iç ve dış yan bağlarında yırtık tespit edildiği ve 5-6 hafta takımdan ayrı kalacağı bildirilmişti.

Bazı doktorların Semih'e dizindeki bağların kopma noktasına geldiğini söyleyip ameliyat olmasını önermesi üzerine, altyapıdan yetişen genç eldiven tedavi yerine operasyon yolunu tercih ederek bıçak altına yattı. Kaleci Semih'in en az 8 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Altay'da son 4 maçta görev yapan kaleci Ulaş, sakatlık yaşamaz ya da ceza almazsa kalan 5 haftada da siyah-beyazlı takımın kalesini koruyacak.