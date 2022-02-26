Altay'ın konuğu Gaziantep FK - Son Dakika
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Altay'ın konuğu Gaziantep FK

26.02.2022 10:41
Altay'ın konuğu Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilen düşme hattındaki Altay yarın evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilen düşme hattındaki Altay yarın evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Müsabakanın biletleri maraton tribünü 20, numaralı batı üst ve alt 50 TL'den satışa sunuldu. Ligde 22 puanla 19'uncu sırada yer alan İzmir temsilcisi, 36 puanı bulunan 10'uncu basamaktaki rakibini yenerek kümede kalma umutlarını korumak istiyor.

Son 19 maçında 14 yenilgi, 4 beraberlik alıp, sadece derbide konuk olduğu Göztepe'yi mağlup edebilen Altay, rakibine ilk yarıda Gaziantep'te oynanan karşılaşmada 4-1 mağlup olmuştu. Siyah-beyazlılar bu yıl kapılarını yeniden açan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Alsancak'ta çıktığı 5 maçta 4 yenilgi, 1 beraberlik alan İzmir temsilcisi bu kez kazanıp taraftarının yüzünü güldürmek istiyor. Stoper Murat'ın cezasının sona erdiği Altay'da eksik bulunmuyor.


- İzmir
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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep, Beşiktaş, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'ın konuğu Gaziantep FK - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altay'ın konuğu Gaziantep FK - Son Dakika
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