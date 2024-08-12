Altay'ın yaşlı golcüsü Murat Uluç, yeni sezona hazır - Son Dakika
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Altay'ın yaşlı golcüsü Murat Uluç, yeni sezona hazır

Altay\'ın yaşlı golcüsü Murat Uluç, yeni sezona hazır

Altay'ın 43 yaşındaki forveti Murat Uluç, yeni sezon öncesi hazırlık maçında forma giydi. Uluç, 6 yıl aradan sonra 2. Lig'de boy gösterecek.

12.08.2024 12:30
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Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da forma giyen 43 yaşındaki forvet Murat Uluç sınırları zorlamaya devam ediyor. Profesyonel liglerdeki en yaşlı oyuncu olan deneyimli golcü, yeni sezon öncesi deplasmanda Nazilli Belediyespor'la oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında görev yaptı. Futbolu 2019'da Altay'da bırakıp sportif direktörlük ve antrenörlük yaptıktan sonra siyah-beyazlı kulübün transfer yasağının bulunması nedeniyle 2022'de yeşil sahalara geri dönen Murat, bu sezon 6 yıl aradan sonra 2'nci Lig'de boy gösterecek.

Altay formasıyla en son 2'nci Lig'de 2017-18 sezonunda görev yapan Murat Uluç, o sezon 14 kez rakip fileleri sarsarak yaşadıkları şampiyonlukta önemli pay sahibi olmuştu. Tecrübeli santrfor 2016-17 sezonunda 3'üncü Lig'de Altay formasıyla 18 gol atmıştı. Yeni sezonda Murat Uluç'tan faydalanacakları anlar olacağını dile getiren Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan, golcü oyuncunun ligi iyi bildiğini ve çok iyi durumda olduğunu söyledi. Murat geçen sezon 1'inci Lig'de Giresunspor filelerini sarsarak profesyonel liglerde gol atan en yaşlı futbolcu ünvanını elde etmişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altay'ın yaşlı golcüsü Murat Uluç, yeni sezona hazır - Son Dakika

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