Altay'ın yerini çok iyi dolduran İrfan Can Eğribayat'ın adresi netleşti! - Son Dakika
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Altay'ın yerini çok iyi dolduran İrfan Can Eğribayat'ın adresi netleşti!

11.05.2023 21:35

Altay Bayındır'ın sakatlığında Fenerbahçe kalesini devralan ve başarılı bir şekilde fileyi koruyan İrfan Can Eğribayat, kısa sürede göz doldurdu. Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki file bekçisinin satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi.

Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor. Sarı-lacivertli yönetim, sezon sonunda genç kaleci için Göztepe ile masaya oturacak.

KISA SÜREDE GÖZ DOLDURDU

Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat, özgüvenli duruşu ve yaptığı önemli kurtarışlarla taraftarın da gözüne girdi.

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1.2 MİLYON EURO

İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonu 1.2 milyon euro. Sarı-Lacivertliler, bu rakamı daha da aşağı indirmek için çalışacak.

MAÇ BAŞINA 2.6 KURTARIŞ

24 yaşındaki file bekçisi, bu sezon ligde oynadığı 5 karşılaşmada maç başına 2.6 kurtarış yaptı.

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Son Dakika Spor Altay'ın yerini çok iyi dolduran İrfan Can Eğribayat'ın adresi netleşti! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altay'ın yerini çok iyi dolduran İrfan Can Eğribayat'ın adresi netleşti! - Son Dakika
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