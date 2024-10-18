Altay - Karaköprü Maçının Stadı Değişti

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 8'inci haftada yarın oynanacak Altay - Karaköprü Belediyespor maçının stadı değişti. Daha önce Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacağı açıklanan karşılaşma yapılacak bakım nedeniyle Atatürk Stadı'na alındı. Futbol Federasyonu'nda da Atatürk Stadı'nın yeri resmi olarak açıklandı. Altay- Karaköprü Belediyespor müsabakası yarın saat 15.30'da başlayacak.