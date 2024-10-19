Altay, Karaköprü'ye Yenildi - Son Dakika
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Altay, Karaköprü'ye Yenildi

Altay, 2. Lig Beyaz Grup'ta Karaköprü Belediyespor'a 1-2 yenilerek düşme hattına girdi.

19.10.2024 18:11
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İZMİR,

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Onur Can Dolğun, Çağrı Yıldırım, Erol Ernek

ALTAY: Ozan - Yusuf (Dk. 78 Mehmet Onur), Sefa, Onur, Özgür, Ceyhun, Enes (Dk. 46 Murat Uluç), Mehmet Nur (Dk. 64 Emre), Yunus Efe, Arda (Dk. 46 Murat Berkan), Deniz

KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Gökhan - Samet, Şiyar, Gökhan, Berkan, Halil, Mert (Dk. 88 Göktuğ), Eyyüp, İbrahim Halil Talay (Dk. 70 Eray), Muhammet (Dk. 63 İbrahim Halil Öner), Abdurrahman (Dk. 63 Mustafa Berk)

GOLLER: Dk. 4 İbrahim Halil Talay, Dk. 72 Mustafa Berk (Karaköprü Belediyespor), Dk. 75 Yunus Efe (Altay)

SARI KARTLAR: Yusuf (Altay), Muhammet, Şiyar, Gökhan, Halil (Karaköprü Belediyespor)

2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Batman Petrolspor ve İskenderunspor'a yenilip alt sıralara gerileyen Altay evinde Karaköprü Belediyespor'a da mağlup oldu: 1-2. Maça hızlı başlayan konuk Karaköprü Belediyespor henüz 4'üncü dakikada İbrahim Halil Talay'ın golüyle öne geçti: 0-1. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Karaköprü Belediyespor bu kez 72'nci dakikada Mustafa Berk'in ağından ikinci golü buldu: 0-2. Altay 3 dakika sonra Yunus Efe ile farkı 1'e indirdi: 1-2. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Altay evinde puan alamadı. Bu sonuçla 5 puanda kalan Altay düşme hattına girdi. Karaköprü de 5 puana yükseldi.

Kaynak: DHA

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