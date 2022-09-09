Altay kazanamazsa ilki yaşayacak - Son Dakika
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Altay kazanamazsa ilki yaşayacak

09.09.2022 11:58
Altay kazanamazsa ilki yaşayacak

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü Ege derbisinde lider Bodrumspor'u ağırlayacak Altay, rakibini yenemezse 18 yıl sonra en kötü sezon başlangıcını yapacak.

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü Ege derbisinde lider Bodrumspor'u ağırlayacak Altay, rakibini yenemezse 18 yıl sonra en kötü sezon başlangıcını yapacak. Transfer yasağıyla başladığı sezonda ilk 4 maçta 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle düşme hattına demir atan siyah-beyazlı ekip, son olarak 2003-2004 sezonunda sezonun ilk 5 maçında hiç galibiyet alamadı. Altay, o sezon yine bu yıl olduğu gibi Süper Lig'den düştüğü 1'inci Lig'de ilk 5 maçı 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle geçerek hiç galibiyet elde edemedi. Bu sezon hanesine yalnız 1 puan yazdırabilen İzmir temsilcisi, Bodrumspor önünde de galip gelemezse hem 18 yıl sonra ilk kez 5 haftada hiç galibiyet alamayacak hem de 5 maçta en az puan puan topladığı sezon başlangıcını yapacak.


YORUMLAR
500
Futbol: UEFA Avrupa Ligi Futbol: UEFA Avrupa Ligi Dinamo Kiev: 2-1 Dinamo Kiev: 2-1
Kaynak: DHA

Altay, Ege, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay kazanamazsa ilki yaşayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altay kazanamazsa ilki yaşayacak - Son Dakika
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