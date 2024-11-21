Altay Kulübü\'nde Yatırımcıyla Görüşmeler Sonlandı

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, futbol şubesini devralmak için bir süredir camianın önemli isimleriyle ve yönetimle görüşme halinde olan yatırımcı Vahdettin Heyal ile anlaşma sağlayamadı. Kulüpten yapılan açıklamada mutabık kalınan protokole göre devir sürecindeki ödemeler için yatırımcının tapu vermeyi taahhüt ettiği ancak verilen tapuların sahibi olan firmanın konkordato sürecinden geçerek iflas etmesi nedeniyle tapuların nakite dönüştürülemeyeceği belirtildi. Siyah-beyazlılar, "Hukuk kurulumuz böyle bir alışverişin gerçekleşmesinin normal yollardan imkansız olduğunu herhangi bir deneme halinde bankalardan tapuları da alamayacağımızı belirtmişlerdir. Bu koşullarda bir ilerleme kaydedilmesi mümkün olmadığı için görüşmeler sonlandırılmıştır" açıklaması yaptı.

Altaylı olmasıyla tanınan ve Vahdettin Heyal'in kulübe talip olmasında aktif rol oynayan Prof. Dr. Yüksel Gürüz henüz bir açıklama yapmazken, kulüp ve yatırımcı arasındaki görüşmelerde yer alan Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çoker kulübün açıklamasını destekleyen ifadelere yer verdi. Çoker, "Yapılan protokol sonrasında mutabık kalınan maddelerin işleme konması aşamasında yaşanan sorun şudur: İhtiyaç duyulan nakit sermayenin, yatırımcı tarafından belirtilen değerlerden nakde çevrilmesi olanaksızdır. Bu nedenle görüşmeler durmuştur. Bu süreç içinde ben sadece iyi niyetimle elimden geleni yaptım. Eksikliklerim için özür dilerim. Başarılı olamadım. Ama kulüp çıkarları her şeyin önündedir. Saygılarımla" diye konuştu.

HEYAL: VAZGEÇMİŞ DEĞİLİM

Altay'a talip olan yatırımcı Vahdettin Heyal, sosyal medya hebasından yaptığı açıklamalarda Kulüp Başkanı Süleyman Özkaral'ı hedef alırken, kulübü devralmaktan vazgeçmediğini de söyledi. Başkan Özkaral'ın futbolculara verdiği şahsi çeklerini 45 gün içinde topladıktan sonra kulübü bırakacağını söylediğini, bunu kabul etmediklerini belirten Heyal, "Kulüpte alacağını iddia ettiği 12 milyon TL karşılığı kendisine iki adet tapu gönderdik. 'Bu tapuların sahibi olan şirket iflas etmiş' dediğinde 'Hayır bu tapular iflastan önce devir oldu' dedik. Son tapuları kendisine kardeşim gönderdi. Bana sorun olmadığını söyledi."

"Hazırlanan protokolde yıl sonuna kadar başkanın alacakları ve şahsi çekleri ödendikten sonra genel kurul kararı alınıp yeni yönetim oluşturulacağı ve futbol şubenin yarışmacı haklarının şirkete devredilmesi için tekrar genel kurula gidileceği yer alıyordu. Hangi yatırımcı böyle bir risk alır? Bu kulübü kurtarma değil, başkanı kurtarma operasyonu değil de nedir?" yorumu yaptı. Heyal daha sonra ise bir şeyden vazgeçmediğini belirterek, "Mevcut yönetimin topu taca atması hem kulüp için hem bizim için gereksiz bir zaman kaybı. Kulübüm ne zaman bana güvenip görevi tevdi ederse büyük Altay'ın emrine amadeyim" dedi.