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Altay maçının ardından - Son Dakika

Altay maçının ardından

06.02.2022 21:38
Altay maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında İzmir derbisinde Altay, Göztepe'yi deplasmanda 2-0 yenerek 16 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında İzmir derbisinde Altay, Göztepe'yi deplasmanda 2-0 yenerek 16 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Altay'da ilk maçına çıkan teknik direktör Serkan Özbalta, çok değerli 3 puanı aldıklarını söyledi. Özbalta, "Bizim için kolay olmadı. Karşımızda 5-6 haftadır iyi oynayan, istekli, arzulu bir takıma karşı oynadık. Aldığımız sonuçlardan dolayı özgüvenimizde sıkıntılar vardı. Moralli olmadığımız bir durumda bu karşılaşmaya çıktık. Hiçbir şeyin bitmediğini 1 haftalık sürede kampımızda oyuncularımıza anlattık. Mayıs ayında olsaydık her şey bitmişti ama şimdi kulaklarımızı her şeye kapattık. 15 müsabakaya alnımızın akıyla çıkabileceğimizi oyuncularımıza belirttik. Kazandığımız 3 puanla yukarıya doğru çıkacağımızın ateşin fitilini bu akşam yaktık" dedi.Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro ise çok üzgün olduklarını söyledi. Maestro, "Diğer maçlardan daha fazla acı veren bir mağlubiyetle günü tamamladık. Sızlanacak halimiz yok her maç bizim için önemli. Kaçan şanslar için ağlamayacağız. Bunlar bazen oluyor. Bizim için şanssız zamanlardı. Ancak önümüzde çok maç var" yorumunu yaptı.

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Spor Toto Süper Lig, Göztepe, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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