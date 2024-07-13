Altay, Nurettin Küçükdeniz\'in transferinden gelir elde edecek

Spor

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay, sözleşmesi sona erdikten sonra 3'üncü Lig temsilcisi Kahramanmaraş İstiklalspor'la sözleşme imzalayan Nurettin Küçükdeniz'in transferinden gelir elde edecek. Bu transferden bonservis ücreti elde edemeyen siyah-beyazlıların, 500 bin TL yetiştirme bedeli alacağı öğrenildi. Damlacıkspor'da futbola başlayıp 2017'de Altay altyapısına transfer olan 20 yaşındaki santrfor, 2021 yılında profesyonel sözleşme imzaladı. Altay altyapısında U15, U16, U17 ve U19 takımlarında oynadıktan sonra 3 kez Süper Lig'de, 16 maçta ise 1'inci Lig'de görev yapan Nurettin, akademi liglerinde 67 gol atıp, A takımda 1 kez rakip fileleri sarstı.

DOĞAL GAZ BORCU ÖDENDİ

Altay, ödenmeyen faturalar nedeniyle yaklaşık 2 aydır kesik olan Gaziemir Vali Kutluk Aktaş Tesisleri'ndeki doğal gaz sorununu çözdü. Siyah-beyazlıların 170 bin TL'lik borcu kapattığı öğrenildi. İzmir temsilcisi faturaları ödemesine rağmen bu kez de tesisat sıkıntısıyla karşı karşıya geldi. Doğal gaz firmasının tesisteki tesisatın yenilenmesini istediği belirtildi. Yönetim tesisatın yenilenmesi için çalışmaları başlattı.