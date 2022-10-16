Sezona kümede kalma hedefiyle başlayan siyah-beyazlıların galibiyet özlemi 4 haftaya yükseldi. Çıktığı 9'uncu maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgi alarak 7 puana ulaşan İzmir ekibi, düşme hattından kurtulamadı. Altay, 5 eksikle gittiği Manisa'dan 1 puanla dönerek dış sahada namağlup serisini 3 maça çıkardı. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Zeki, Tolga, Özgür, Eren ve Deniz forma giyemezken, ilk 11'de Efe, Arda, Salih, Enes ve Yusuf olmak üzere 5 genç oyuncusuyla mücadele etti.

Kaynak: DHA

Manisa, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Altay puanı kurtardı - Son Dakika

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