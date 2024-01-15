Altay, Şanlıurfaspor\'u 1-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Altay, konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
5. dakikada Zeki'nin sağdan ortasında savunmadan seken topu Mehmet Gündüz arka direkte gelişine kaleye gönderdi ancak top üstten dışarı çıktı.
23. dakikada Tolga'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kafalardan seken topu İbrahim arka direkte gelişine kaleye gönderdi ancak top yan ağlarda kaldı.
34. dakikada Tolga'nın sağdan ortasında Mehmet Gündüz kafa vuruşunu yaptı ancak top kalecide kaldı.
65. dakikada Deniz'in pasında topla buluşan Eren Erdoğan, ceza sahası dışından şutunu çekti ve top sağ alt köşeye giderek filelerle buluştu. 1-0
73. dakikada Barış'ın soldan ortasında Paixao arka direkte kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Ozan son anda uzanarak topu kornere çeldi.
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Erkan Akbulut, Kemal Mavi
Altay: Ozan Evrim Özenç, Sefa Özdemir, İbrahim Öztürk, Salih Sarıkaya, Özgür Özkaya, Tolga Ünlü (Arda Gezer dk. 81), Zeki Yıldırım (Efe Sarıkaya dk. 90+3), Ceyhun Gülselam, Mehmet Gündüz, Eren Erdoğan (Onur Efe dk. 81), Deniz Kadah (Murat Uluç dk. 88)
Yedekler: Eren Karataş, Kuban Altunbudak, Enes Yetkin, Murat Berkan Demir, Caner Baycan, Ali Kızılkuyu
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Diogo Coelho, Mehmet Yiğit, Hüsamettin Tut, Semih Karadeniz (Seyit Gazanfer dk. 60), Cumali Bişi (Abdullah Aydın dk. 76), Barış Ekincier (Aldair dk. 76), Guy-Michel Landel, Mert Çapar (Olivier Thill dk. 46), Marco Paixao, Emanuel Dening
Yedekler: Mehmet Emre Yar, Adem Eren Kabak, Cebrail İrtürk, Ümit Kurt, Enver Cenk Şahin, Hüseyin Erkan
Teknik Direktör: İrfan Buz
Gol: Eren Erdoğan (dk. 65) (Altay)
Sarı kartlar: Semih Karadeniz, Diogo (Şanlıurfaspor), Deniz Kadah, Ceyhun Gülselam, Ozan Evrim Özenç (Altay) - İZMİR
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