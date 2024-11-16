Altay, Sarıyer ile Zorlu Maçta - Son Dakika
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Altay, Sarıyer ile Zorlu Maçta

Altay, Sarıyer ile Zorlu Maçta

Altay, Sarıyer ile düşme hattından kurtulmak için mücadele edecek. Maç yarın saat 14.00'te.

16.11.2024 12:30
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Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 12. hafta mücadelesinde yarın Sarıyer'i sahasında konuk edecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, 12. hafta mücadelesinde yarın Sarıyer ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Kastamonu bölgesi hakemlerinden Emre Kaan Çalışkan yönetecek. Müsabaka öncesinde Altay, 5 puanla düşme hattındaki 17. sırada yer alırken, Sarıyer ise 25 puanla ikinci basamakta bulunuyor. Ev sahibi olan siyah-beyazlı ekip, rakibin mağlup edip düşme hattından kurtulmayı hedefliyor. Konuk ekip Sarıyer ise Altay karşısında kata yapmayarak zirve iddiasını devam ettirmek istiyor.

Altay, bu sezon taraftarının önünde oynadığı 5 karşılaşmada 2 beraber 3 mağlubiyet alarak galibiyetle tanışmayı başaramadı.

Öte yandan siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Ceyhun, Özgür, Deniz, Mehmet Gündüz ve Mehmet Nur Kaymaz'ın yanı sıra tedavileri süren Caner ile Ali Solmaz Sarıyer karşısında forma giyemeyecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Altay, Sarıyer ile Zorlu Maçta - Son Dakika

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