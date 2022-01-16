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Altay, Süper Lig'de 14 maçtır kazanamıyor - Son Dakika

Altay, Süper Lig'de 14 maçtır kazanamıyor

16.01.2022 15:49
Altay, Süper Lig'de 14 maçtır kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör Mert Nobre'nin ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Altay, ligde 14 müsabakadır kazanamıyor.

Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör Mert Nobre'nin ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Altay, ligde 14 müsabakadır kazanamıyor.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısında Emre Akbaba'nın golüyle 1-0 üstünlük kuran Aytemiz Alanyaspor, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı. İkinci devrede oyuna sonradan dahil olan Oğuz Aydın'la farkı 2'ye çıkaran konuk ekip müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

Altay 14 maçtır kazanamıyor

Hafta içinde teknik direktör Mustafa Denizli'nin görevden ayrıldığı Altay, Denizli'nin yardımcısı Mert Nobre yönetiminde çıktığı ilk müsabakada mağlup oldu. Süper Lig'de 14 maçtır kazanamayan siyah-beyazlı ekip, bu süreçte 3 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip 18 puanda kaldı.

Alanyaspor 4 karşılaşma sonra galip

Süper Lig'de 4 maç sonra sahadan galibiyetle ayrılan Aytemiz Alanyaspor puanını 32'ye çıkardı. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, takımının başında 2. lig maçında ilk galibiyetini aldı.

Oğuz Aydın'ın ilk golü

Konuk ekipte Emre Akbaba Fenerbahçe ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarının ardından 3. golüne imza attı. Oyuna sonradan dahil olan ve takımının 2. golünü atan Oğuz Aydın Süper Lig'de ilk golüne ulaştı.

Ahmet Çalık unutulmadı

Müsabakada her iki takım oyuncuları da hafta içinde trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ı andı. Aytemiz Alanyasporlu futbolcular ısınmaya üzerinde "Ahmet Çalık, seni unutmayacağız" yazılı tişörtlerle çıktı. Altaylı oyuncular da müsabakadan önce takım fotoğrafını üzerinde Ahmet Çalık yazılı formayı tutarak çektirdi.

Karşılaşmanın 6. dakikasında her iki takım oyuncuları ve hakemler Ahmet Çalık'ı alkışlarla andı.

Altay'dan yönetime tepki

Altaylı taraftarlar müsabaka boyunca yönetim kurulunu protesto ederek istifa çağrısı yaptı. Siyah-beyazlı seyirciler, görevden ayrılan teknik direktör Mustafa Denizli lehinde tezahüratlarda bulundu.

Müsabakayı 2 bin 636 taraftar takip etti.

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Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Mert Nobre, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay, Süper Lig'de 14 maçtır kazanamıyor - Son Dakika Spor


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