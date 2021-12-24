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Altay, Süper Lig'de ilk devreyi Kasımpaşa deplasmanında tamamlayacak - Son Dakika

Altay, Süper Lig'de ilk devreyi Kasımpaşa deplasmanında tamamlayacak

24.12.2021 10:03
Altay, Süper Lig'de ilk devreyi Kasımpaşa deplasmanında tamamlayacak

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Altay, yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Altay, yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki Kasımpaşa-Altay karşılaşması saat 13.30'da başlayacak. Ligde 11 maçtır galip gelemeyen Altay, ilk devrenin son haftasına düşme hattındaki Çaykur Rizespor'un 1 puan önünde 18 puanla 16. sırada girdi. Kasımpaşa ise ligde 12 puanla son sırada yer alıyor.

Altay'da İbrahim Öztürk'ün sakatlığı bulunuyor.

Kasımpaşa ile 11. randevu

Süper Lig'de yarın 11. kez karşılaşacak iki takımın geride kalan 10 maçında Altay'ın 5, Kasımpaşa'nın 2 galibiyeti bulunurken, 3 müsabaka da eşitlikle tamamlandı. Bu karşılaşmalarda Altay 12, Kasımpaşa ise 6 gole imza attı.

Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay, Süper Lig'de ilk devreyi Kasımpaşa deplasmanında tamamlayacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Altay, Süper Lig'de ilk devreyi Kasımpaşa deplasmanında tamamlayacak - Son Dakika
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