Altay Taraftarından Denizli'ye Çağrı - Son Dakika
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Altay Taraftarından Denizli'ye Çağrı

Altay Taraftarından Denizli\'ye Çağrı
14.07.2026 12:13
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Altay taraftarları, kulübün zor durumdan kurtulması için Mustafa Denizli'den yardım istedi.

3'üncü Lig ekibi Altay'da perşembe günü tamamlanacak olağanüstü genel kurul öncesi taraftarlar kulübün bulunduğu zor durumdan kurtulması için Mustafa Denizli'ye çağrıda bulundu. Sanal medyada yapılan paylaşımda, "Büyük Altay'ın Büyük Mustafa'sı olarak taşın altına gövdenizi koymaya davet ediyoruz" mesajı verildi. İzmir ekibinde yatırımcı adayı Ahmet Nur Çebi ile anlaşma sağlanamaması üzerine kulüp başkanı Sinan Kanlı istifa sinyali verirken, borcu 1 milyar TL'ye ulaşan transfer yasaklısı Altay'da bazı oyuncuların kulüpten ayrılması camiada tedirginlik yarattı.

Siyah-beyazlı kulüpte başkan adayı çıkmaması üzerine taraftarlar harekete geçti. Kulübün sembol isimlerinden Mustafa Denizli'den yardım bekleyen Altaylılar, seferberlik çağrısı yaptı. Altay'ın unutulmaz futbolcusu olan Mustafa Denizli, 2021'de 38 yıl sonra döndüğü siyah-beyazlı takımı teknik adam olarak play-offtan Süper Lig'e taşımıştı. İzmir ekibinin Süper Lig'de mücadele ettiği 2021-22 sezonunda Altay'ın iç saha maçlarını oynadığı Alsancak Stadı'nın ismi Alsancak Mustafa Denizli Stadı olarak değiştirilmişti. Altay taraftarları camianın önde gelen bir diğer ismi İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in de kulübe sahip çıkmasını istedi.

Kaynak: DHA

Mustafa Denizli, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Denizli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay Taraftarından Denizli'ye Çağrı - Son Dakika

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