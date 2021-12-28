Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Mücadeleye hazırım

SPOR Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 18 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde 16'ncı sırada tamamlayan Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, büyük bir mücadelenin içinde olduklarını belirterek, "Benim hayatım hep büyük mücadelelerin, yarışmanın, savaşmanın ve başarmanın içerisinde geçti. Mücadeleye hazırım" mesajı verdi.

Kulübün Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında ilk yarıyı değerlendirip, ikinci devre öncesi önemli mesajlar veren tecrübeli çalıştırıcı, "Bu mücadele hiçbir dönemde korkaklar ve fareler sınıfında olmadı. Hep üst düzeyde aslanlar sınıfında mücadele ettim ve buna devam ediyorum" diye konuştu.

Altay'a 15 yaşında futbolcu olarak geldiğini, halen kulübün bir taraftarı da olduğunu ifade eden Denizli, "Taraftarımızın üzüldüğü maçlar oldu ama unutmayın ki ben de bu takımın bir taraftarıyım. Oturduğum koltuğun ismi ne olursa olsun benim için fark etmez. Burada yaşadıklarım benim için çok farklı boyutta. Camianın neler beklediğini biliyoruz. Rakiplerin 1 futbolcuya ödediği bonservis ücretiyle 1 takım kurmuşuz. Grafiğimizdeki iniş bizi asla ümitsizliğe sevk etmez. Futbol mücadele, hırs ve inat oyunudur. Çok fazla alternatifi olan bir takım olmadığımız için ikinci yarıya zorluklar içerisinde başlayacağız. Bunlar bizi yıldırır mı asla yıldırmaz" yorumu yaptı.TRANSFER TAHTASI KAPALIBaşkan Özgür Ekmekçioğlu ile uzun bir toplantı yaptıklarını söyleyen deneyimli teknik adam, "Transfer tahtamız kapalı ama başkanımız bunu bir aksilik çıkmazsa transfer sezonu başlamadan bertaraf edecek. Olmazsa karalar mı bağlayacağız hayır. Kan kusarız kızılcık şerbeti içtik deriz. Bize yürüdüğü yolda inancını kaybetmeyen, Altay'ın ne olduğunu bilen futbolcu lazım" şeklinde konuştu. Bir maçta saha kenarında mide kanaması geçirdiğini ancak bunu belli etmediğini kaydeden Mustafa Denizli, "Yaşadığımız bu camia için tüm vücudumuzda ortaya koymaya hazır olduk. Futbolcularımın da buna inanmasını, bunu yaşamasını istiyorum. Her şeyini bu kulüp için ortaya koyacak, kendini ikinci plana koyacak futbolculara ihtiyacım var" mesajı verdi.FİKSTÜR AVANTAJI BİZDESezonun ikinci yarısında puan tablosunda altlarında yer alan ve yakın puanda oldukları takımlarla İzmir 'de karşılaşacaklarını belirten Mustafa Denizli, "Bunları iyi değerlendirmek lazım. En kötü dönemde tablo bu ise biz daha önce neler yapabileceğimizi gösterdik. Taraftarımız da bu takımdan memnun olduğunu defalarca gösterdi. Bu kulübün adının önünde büyük sıfatı var, rastgele alınmış bir sıfat değil. Burası benim kulübüm değil, evim. Bu taraftar bu takımdan hiçbir şekilde desteğini esirgemesin. Hayattaki en büyük sevinci takımın başarılı bir grafiğe ulaşması ve adımı taşıyan evimizde galibiyetle tanışmamız olacaktır" diye konuştu.KAYSERİSPOR DEPLASMANINDA EKSİK ÇOK

Altay, 9 Ocak'ta deplasmanda Yukatel Kayserispor'la oynayacağı ikinci yarının ilk maçında eksik kadrosuyla mücadele edecek. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan stoper Murat ile İbrahim, sarı kart cezalısı Pinares ve kırmızı kart cezalısı Cebrail forma giyemeyecek. Milli takımlara davet edilen Gabonlu Poko ve Mısırlı Rayan'ın da ligde görev almasının zor olduğu belirtildi.