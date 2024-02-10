Altay ve Erzurumspor FK Berabere Kaldı - Son Dakika
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Altay ve Erzurumspor FK Berabere Kaldı

Altay ve Erzurumspor FK Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Altay ile Erzurumspor FK arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı. Maçta her iki takım da gol bulamayarak birer puan aldı.

10.02.2024 21:05
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Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Burak Olcar, Abdülhamit Söyler, Onur Gülter

Altay: Ozan Evrim Özenç, Salih Sarıkaya, Kuban Altunbudak, Sefa Özdemir, Özgür Özkaya, Caner Baycan (Dk. 68 Erdem Özcan), Ceyhun Gülselam, Murat Berkan Demir, Mehmet Gündüz (Dk. 90 Yusuf Tekin), Eren Erdoğan (Dk. 90+4 Murat Uluç), Nurettin Küçükdeniz (Dk. 68 Enes Yetkin)

Erzurumspor FK: Göktüğ Bakırbaş, Celal Hanalp (Dk. 67 Shala), Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Ufuk Budak (Dk. 26 Rosheuvel), Süleyman Koç, Sefa Akgün, Özgür Sert (Dk. 46 Batuhan Artarslan), Muhammed Furkan Özhan, Eren Tozlu

Sarı kartlar: Dk. 40 Süleyman Koç, Dk. 61 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 57 Kuban Altunbudak, Dk. 90+1 Murat Berkan Demir (Altay)

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Altay ile Erzurumspor FK 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: AA

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