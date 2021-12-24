Altay ve Kasımpaşa, 57 yıl sonra Süper Lig'de karşılaşacak

İZMİR (İHA) – Altay ve Kasımpaşa, yarın oynanacak maçla beraber Spor Toto Süper Lig'de 11. kez karşı karşıya gelecek. İki takım 57 yıl sonra ilk kez bir Süper Lig müsabakası oynayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Altay, yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 13.30'da başlayacak. Yarın oynanacak maçla beraber iki takım Spor Toto Süper Lig'de 11. kez karşı karşıya gelmiş olacak. Süper Lig'in kurulduğu ilk sezon olan 1959/1960 sezonunda ilk karşılaşmalarını oynayan iki takım arasında bugüne kadar 10 maç oynandı. Bu maçlarda Altay 5, Kasımpaşa ise 2 kez gelip geldi. 3 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı. Söz konusu müsabakalarda Altay 12 kez gol sevinci yaşarken, Kasımpaşa 6 kez fileleri havalandırdı.

57 yıl aranın ardından

Süper Lig'de son olarak 1963-1964 sezonunda karşılaşan iki takım, o sezon Kasımpaşa'nın ve daha sonraki senelerde Altay'ın da küme düşmesi sebebiyle beraber bir daha Süper Lig'de karşı karşıya gelememişti. 2000'li yıllarda TFF 1. Lig'de rekabet etmeye başlayan iki takım, son olarak 2008-2009 sezonunda oynanan play-off yarı final karşılaşmasında karşılaşmış ve bu maçta Kasımpaşa, Altay'ı penaltılarla 5-3 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı. Yarın oynanacak maçla beraber 57 yıl aranın ardından iki takım, Süper Lig'de karşılaşmış olacak. - İZMİR