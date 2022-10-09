Ligin geride kalan bölümünde bir haftayı bay geçen Çaykur Rizespor ise 6 müsabakada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Tek yenilgisini deplasmanda yaşayan Karadeniz temsilcisi haftaya 9 puanla girdi.

Geçen sezon Süper Lig'e veda eden iki takımdan Altay, ilk 7 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Tek galibiyetini iç sahada alan siyah-beyazlı ekibin Çaykur Rizespor maçı öncesinde 6 puanı bulunuyor.

Kaynak: AA

Rizespor, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Altay, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.