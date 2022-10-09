Altay, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek - Son Dakika
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Altay, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

09.10.2022 09:46
Altay, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Spor Toto 1. Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Altay ile Çaykur Rizespor, yarın İzmir'de karşılaşacak.

Spor Toto 1. Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Altay ile Çaykur Rizespor, yarın İzmir'de karşılaşacak.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Altay-Çaykur Rizespor karşılaşmasında hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.

Geçen sezon Süper Lig'e veda eden iki takımdan Altay, ilk 7 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Tek galibiyetini iç sahada alan siyah-beyazlı ekibin Çaykur Rizespor maçı öncesinde 6 puanı bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde bir haftayı bay geçen Çaykur Rizespor ise 6 müsabakada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Tek yenilgisini deplasmanda yaşayan Karadeniz temsilcisi haftaya 9 puanla girdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Altay, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altay, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek - Son Dakika
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