Altay, yarın Sivasspor deplasmanında puan arayacak - Son Dakika
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Altay, yarın Sivasspor deplasmanında puan arayacak

19.03.2022 10:23
Altay, yarın Sivasspor deplasmanında puan arayacak

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattından çıkma mücadelesini sürdüren Altay, 30. hafta mücadelesinde yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattından çıkma mücadelesini sürdüren Altay, 30. hafta mücadelesinde yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

Hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı Demir Grup Sivasspor-Altay müsabakası saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çıktığı 6 maçta 11 puan toplayan Altay, mağlup olmadığı son 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Karşılaşma için dün Sivas'a giden siyah-beyazlı ekip, son antrenmanını bugün Sivas'ta gerçekleştirecek.

Ligin ilk devresinde iki takım arasındaki müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.

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Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Sivas, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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