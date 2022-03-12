Altay, Yeni Malatyaspor'u yenerek puanını 29'a çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Altay, Yeni Malatyaspor'u yenerek puanını 29'a çıkardı

12.03.2022 18:21
Altay, Yeni Malatyaspor'u yenerek puanını 29'a çıkardı

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Altay, iç sahada üst üste 2. galibiyetini aldı.

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Altay, iç sahada üst üste 2. galibiyetini aldı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Marco Paixao'nun penaltıdan bulduğu golle 1-0 üstün tamamlayan Altay, ikinci devrede de skoru korudu ve karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Aldığı galibiyetle puanını 29'a çıkaran Altay, maç fazlasıyla Göztepe'yi geride bırakarak 17. sıraya yükseldi. İç sahada 27. haftada Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup eden Altay, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'le golsüz berabere kaldıktan sonra Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda art arda 2. galibiyetine ulaştı.

Dış sahada galibiyet hasretini 11 maça çıkaran Öznur Yeni Malatyaspor, 20 puanla son sırada yer aldı.

Paixao'nun 2. golü

Ligde bu sezon 3. kez ilk 11'de forma şansı bulan Marco Paixao, penaltıdan bulduğu golle Göztepe karşılaşmasının ardından ikinci golüne imza attı.

İlk penaltı vuruşunda kaleci Ertaç Özbir'i geçemeyen Portekizli golcü, VAR'dan gelen uyarı üzerine atışın tekrarlanmasıyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Altay, Yeni Malatyaspor'u yenerek puanını 29'a çıkardı
Altay, Yeni Malatyaspor'u yenerek puanını 29'a çıkardı
Altay, Yeni Malatyaspor'u yenerek puanını 29'a çıkardı
Altay, Yeni Malatyaspor'u yenerek puanını 29'a çıkardı

YORUMLAR
500
Altay, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti! Altay, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti! Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Denizli, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay, Yeni Malatyaspor'u yenerek puanını 29'a çıkardı - Son Dakika


Son Dakika
18:43 Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'ya da kaybedip kazanmama serisini 7 maça yükseltti
18:36 Moldovalılar korku içinde! Putin'in savaş oyununda bir sonraki domino taşı olmak istemiyorlar
18:27 Yıldız Tilbe'nin tepki toplayan sokak köpeği paylaşımına Datça Belediyesi'nden cevap: Tatil için bizi tercih etmeyin
18:25 Altay, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti!
18:23 Putin'den sonra Zelenski'den de müzekerelerle ilgili olumlu mesaj paylaştı: Bir şeyler konusunda anlaşmaya vardık
18:16 İstanbul'u esir eden kar, Süper Lig'i de etkiledi! Antalyaspor, Başakşehir maçına gelemiyor
18:10 Dünyaca ünlü kredi kuruluşu Moody's açıkladı: Savaş gıda fiyatlarını vuracak
17:56 Rıdvan Dilmen, sosyal medyadan açıklamalar yaptı! Paylaşımında, ''Görüşmeye çağırdılar, kaosa hazır olun'' ifadelerini kullandı
17:26 Sedat Peker'den uzun süre sonra yeni fotoğraf geldi! Boynundaki kolye detayı dikkat çekti
17:22 Ortalık karıştıracak açıklama! TFF'den Ali Koç'a sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 19:00:47. #1.13#
SON DAKİKA: Altay, Yeni Malatyaspor'u yenerek puanını 29'a çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement