Altay, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor - Son Dakika
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Altay, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor

Altay, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor

TFF 2'nci Lig takımlarından Altay, yeni sezon hazırlıklarına 20 Temmuz'da başlayacağını duyurdu. Teknik direktör Gökhan Karaaslan, Altay'ın kendi evleri olduğunu belirterek, takımı layık olduğu yere çıkarmak için mücadele edeceklerini söyledi.

06.07.2024 13:31
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TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay'ın yeni sezon hazırlıklarına 20 Temmuz'da başlayacağı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpte teknik direktörlük görevine getirilen Gökhan Karaaslan takımın toplanma tarihini belirlediklerini, kamp programının ise henüz netleşmediğini söyledi. İzmir temsilcisinde daha önce Mustafa Denizli'nin yardımcısı olarak çalışan 31 yaşındaki teknik patron, "Altay kendi kulübümüz. İki sene önce şampiyonluk yaşadık, Süper Lig'de görev aldım. Burası bizim evimiz zaten" diye konuştu.

Geçen sezon Diyarbekirspor'da çalıştığını ve 2'nci Lig'in dinamiklerini bilen bir teknik adam olduğunu söyleyen Gökhan Karaaslan şöyle devam etti:

"Bu camia için elimizden ne geliyorsa yapacağız. En iyisini yaparak Altay'ı layık olduğu yere tekrar çıkarmak için mücadele edeceğiz. Zor bir süreç. Maddi olarak da zor. Biz burada elimizi taşın altına koyduk. Camia ve taraftarımızla birlik beraberlik içinde ortak paydada buluştuğumuzda neler yapabileceğimizi herkese göstermek istiyoruz. Taraftarlarımız ve camiamız bize güvensin. Büyük çınarın yeniden ayağa kalkması için var gücümüzle çalışacağız. Altayımızın tüm fertlerinin koşulsuz şekilde tek yumruk olarak mücadelemizi desteklemesini istiyor ve diliyorum."

Kaynak: DHA

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