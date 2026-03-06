Altay Zorlu Kütahyaspor Maçına Hazırlanıyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 3 maçından 2 beraberlik, 1 yenilgiyle ayrılan 20 puanlı Altay, pazar günü evinde 62 puanlı lider Kütahyaspor'la oynayacağı zorlu karşılaşmaya odaklandı. Siyah-beyazlılar, en yakın takipçisinin 8 puan önünde yer alan Kütahya ekibini dize getirmesi halinde bu sezon Play-Off hattındaki takımlara karşı ilk galibiyetini almış olacak. Taraftarının desteğiyle galip gelerek tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefleyen İzmir temsilcisi, ilk 5 basamakta yer alan takımlarla oynadığı 9 maçta 7 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

Siyah-beyazlılar deplasmanda 2-0 yenildiği 5'inci sıradaki Uşakspor'a evinde 1-0 kaybetti. Altay, iç sahada 0-0 berabere kaldığı 4'üncü basamaktaki Ayvalıkgücü Belediyespor'a dış sahada 4-0 boyun eğdi. 3'üncü sıradaki Karşıyaka ile ilk yarıda 1-1 berabere kalan Altay, geçen hafta rakibine 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip evinde 3-2 yenildiği zirve takipçisi Eskişehirspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Ligin ilk yarısında Kütahyaspor deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle dönen Altay bu kez kazanarak moral bulmayı hedefliyor.

ESKİ BAŞKAN YÜKSEL GÜRÜZ VE EROL CAMKIRAN ÜYELİKTEN ÇIKARILDI

Altay yönetimi, siyah-beyazlı kulüpte önceki dönemde 28 Mayıs - 23 Ağustos 2025 tarihleri arasında başkanlık görevini üstlenen Yüksel Gürüz ve altyapısından yetiştiği Altay'da futbol oynadıktan sonra kulüpte uzun yıllar kaleci antrenörlüğü yapan Erol Camkıran'ın üyeliklerine son verdi. Yönetimin açıklamasında, "Kulübümüzün 214 ve 290 numaraları üyelerinin sosyal medya mecralarında, genel kurul üyeliği adabına yakışmayan şekilde, kulüp başkanlık makamına, yönetim kurulu üyelerine, mevcut sporcularına, eski sporcularına ve camia mensuplarına yönelik, muhtelif hakaretleri, küçük düşürücü söylemleri ve bu tespit edilen davranışları uzun süredir sayısız kere tekrarlamalarından dolayı, kulübümüzün üyeliğinden ihraç edilmelerine ve üye sicil kayıtlarının silinmesine yönetim kurulumuzca karar verilmiştir" denildi.

Kulübü o dönem Vahdettin Heyal'la birlikte yöneten Eski Başkan Gürüz, "Bu işin hesabı adalet önünde sorulacak. Yalan, dolanla yürüyen gemiyi devirenlere müdahale etmek mi suç? Altay'daki suçların hesabını sormak suçsa bu suçu her zaman işlerim. Hesap sorulduğunda tüm suçlar sorgulanacak. Suç işlemeyeceksin! İşlersen deveden büyük fil var. Derme çatma yönetim bu hukuksuzluğun hesabını adalet önünde verecek. Benim Altaylılığım üyelik bağıyla değil can bağıyla. Üye bile olamayanlar bu işin altında kalacak" dedi.

Erol Camkıran ise, "Kulübün kongre üyesi ve başkanı olmaya sicili olmayan Sinan Kanlı beyefendi ve yönetimi... Altay'a 50 sene hizmet etmiş, hayatını bu kulübe adamış, kulübe milyonlarca dolar kazandırmış Erol Camkıran'ı Altay üyeliğinden çıkarmaya ne yaşınız ne gücünüz yeter. Yüce Türk adaleti hak edene hak ettiği cezayı verir" diye konuştu.