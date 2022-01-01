Altekma çıkışını sürdürmek istiyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk 7 maçını kaybederek sezona kötü bir başlangıç yapan Altekma, son haftalarda yakaladığı çıkışı ikinci yarıda da sürdürmeyi hedefliyor. İlk devrenin son 6 maçında 4 galibiyet elde ederek düşme hattından kurtulan Altekma'da antrenör Levent Matmeriçli, "İkinci yarıda geldiğimiz çizgiyi koruyup, geçen seneki başarıyı tekrarlayarak ligi tamamlamak istiyoruz" diye konuştu. Altekma geçen sezon ilk 8'e kalıp, ligi 7'nci sırada tamamlamıştı.

Son 2 haftada Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0, Ziraat Bankkart'ı (D) 3-2 yenerek dikkat çeken İzmir temsilcisinin uyum sürecini aştığını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Sezona sakatlıklar ve takıma geç katılan oyuncular nedeniyle uyum sorunları yaşayarak başladık. Sakatların iyileşmesi, oyuncularının birbirlerine uyum sağlamasıyla geçen seneki çizgimizi yakaladık. Devreyi iki ekstra galibiyetle kapattık. Bu çizgiyi korumak için mücadele edeceğiz" dedi.