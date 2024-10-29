VOLEYBOL Efeler Ligi'nde bu sezon çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet elde eden Altekma yarın Cizre Belediyespor'la evinde oynayacak. İzmir Alsancak Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki mücadele saat 15.00'te başlayacak. Ligde çıktığı ilk 3 maçını kaybederek şaşırtan Arkas Spor ise saat 19.00'da Ankara'da Ziraat Bankkart deplasmanına çıkacak.
Son Dakika › Spor › Altekma Cizre Belediyespor ile Karşılaşıyor - Son Dakika
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