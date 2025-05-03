Altekma\'da Bahov ile Yollar Ayrıldı

EFELER Ligi'nde sezonu 6'ncı sırada tamamlayarak Balkan Kupası'na katılma hakkı kazanan Altekma'da Moldovalı smaçör Dmitrii Bahov ile yollar ayrıldı. İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Katkıların için teşekkürler Bahov. Dmitrii Bahov ile yollarımız ayrılmıştır. Bahov'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Bahov, sezon başında Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan transfer edilmişti.