Altekma, Efeler Ligi'nin üçüncü haftasında evinde Halkbank'a 3-0 yenildi

Altekma, Efeler Ligi'nin üçüncü haftasında evinde Halkbank'a 3-0 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde üçüncü hafta maçında Halkbank, Altekma'yı deplasmanda 3-0 yendi. Oynanan karşılaşmanın setleri 20-25, 12-25 ve 22-25 sonuçlanırken maç 81 dakika sürdü.
Salon: TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi
Hakemler: Arzu Uzatöz, Serhat Semiz
Altekma: Buculjevic, Young, Abdulvahap Han, Oğuzhan Tarakçı, Ewert, Niyazi Ulaş Dokumacı (Hüseyin Şahin, Baha Akçagöz, Tuna Uzunkol, Mehmet Boğaçhan Zambak, Özgür Karababa, Zonca)
Halkbank: Halit Kurtuluş, Murat Yenipazar, Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Ferreira, Bardarov (Volkan Döne, Ömercan Burak Karahan, Deroo, Berat Batın Mergen, Fuentes)
Setler: 20-25, 12-25, 22-25
Süre: 81 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin üçüncü haftasında Halkbank, deplasmanda Altekma'yı 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?