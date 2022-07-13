Altekma, genç smaçör Selman Ateş'le anlaştı - Son Dakika
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Altekma, genç smaçör Selman Ateş'le anlaştı

13.07.2022 17:02
Altekma, genç smaçör Selman Ateş'le anlaştı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, 18 yaşındaki smaçör Selman Ateş'i transfer etti.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, 18 yaşındaki smaçör Selman Ateş'i transfer etti.

Altekma'dan yapılan açıklamada, Brezilya'da düzenlenen Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda erkeklerde namağlup birinci olan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Spor Lisesi Voleybol Takımı'nda forma giyen Selman Ateş'in yeni sezonda İzmir temsilcisi için mücadele edeceği belirtildi.

Selman Ateş'in çeşitli yaş kategorilerinde milli formayı giydiği aktarıldı.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altekma, genç smaçör Selman Ateş'le anlaştı - Son Dakika

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