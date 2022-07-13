Altekma'dan yapılan açıklamada, Brezilya 'da düzenlenen Liselerarası Dünya Şampiyonası 'nda erkeklerde namağlup birinci olan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Spor Lisesi Voleybol Takımı'nda forma giyen Selman Ateş'in yeni sezonda İzmir temsilcisi için mücadele edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Altekma, genç smaçör Selman Ateş'le anlaştı - Son Dakika

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