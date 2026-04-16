Altekma, İstanbul Gençlik\'e 3-0 Yenildi

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Ahmet Oğuzhan Ünal, Eyüpcan Kayışoğlu

ALTEKMA: Buculjevic, Erhan, Ewert, Bertuğ, Emir, Cafer, Hüseyin, Boğaçhan, Eray

İSTANBUL GENÇLİK: Yiğit Savaş, Caner, Palonsky, Padar, Sharifi, Sercan Yüksel, Abdulsamet, Mert, Emre Berat, Manuel

SETLER: 25-27, 25-27, 21-25

SÜRE: 99 dakika

SMS Grup Efeler Ligi Play-Off 5-8 Etabı ikinci maçında Altekma, İzmir'de konuk ettiği İstanbul Gençlik'e 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın setleri 25-27, 25-27 ve 21-25 sonuçlandı. Seride 2-0 geriye düşen Altekma, Bursa Büyükşehir Belediyespor ile 7-8 Etabı'nda karşılaşacak. İstanbul Gençlik ise 5-6 Etabı'nda Fenerbahçe'nin rakibi oldu.