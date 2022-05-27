Altekma, kaptanı Mehmet Özbek ile yola devam edecek - Son Dakika
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Altekma, kaptanı Mehmet Özbek ile yola devam edecek

27.05.2022 16:44
Altekma, kaptanı Mehmet Özbek ile yola devam edecek

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, son 2 sezonda takımın kaptanlığını yapan Mehmet Özbek ile yoluna devam etme kararı aldı.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, son 2 sezonda takımın kaptanlığını yapan Mehmet Özbek ile yoluna devam etme kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezona yönelik transfer çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Takımın son 2 yıldır takım kaptanlığını yapan Mehmet Özbek, kulübüyle yeniden anlaştığı iafe edildi.

Gelecek sezon da Altekma'da forma giyecek olan 1984 doğumlu libero pozisyonunda oynayan Mehmet Özbek, daha önce Polis Gücü, Maliye Gençlik, İller Bankası, Maliye Milli Piyango, TED Kolejliler, Fenerbahçe, Galatasaray ve Arhavi Voleybol takımlarında mücadele etmişti.

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Altekma kaptanı ile yola devam ediyor Altekma kaptanı ile yola devam ediyor
Kaynak: AA

Mehmet Özbek, Efeler Ligi, Sigorta, Maliye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altekma, kaptanı Mehmet Özbek ile yola devam edecek - Son Dakika


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