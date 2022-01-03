Altekma'nın sloganı tescillendi

AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki ikinci sezonunda mücadelesi ve sürpriz sonuçlarıyla dikkat çeken Altekma, bir ilki gerçekleştirip, "Son topa kadar" sloganının patentini aldı. Geçen sezondan bu yana mücadele ettiği Efeler Ligi'ndeki 43 maçın 15'ini 3-2 skorla tamamlayan ve pes etmeyen ruhuyla ön plana çıkan İzmir ekibi, "Son topa kadar" sloganını sahada uygularken, Türk Patent Enstitüsü'nde de isim hakkını tescilletti.

Kulüp başkanı Melih Sebastien Durmuş, "Efeler Ligi'ndeki ilk yılımızda 30 maçın 10'unu 3-2'lik skorla tamamladık. Bu sezonda da ilk yarıdaki 13 karşılaşmasının 5'ini yine bu skorla bitirdik. Bu 3-2'lik sonuçlar sahada rakiplerimize kolay kolay pes etmediğimizin en önemli göstergesi oldu. Son topa kadar mücadele bizim oyun karakterimizin bir parçası olarak ön plana çıktı. Son topa kadar sloganını Türk Patent Enstitüsü'nden isim hakkını aldık" dedi.