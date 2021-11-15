Altekma siftah yaptı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk 7 maçını kaybeden Altekma, 8'inci haftada konuk olduğu Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. İzmir temsilcisi puanını 6'ya çıkararak son sıradan ve düşme hattından kurtuldu. İzmir ekibinin bu karşılaşma öncesi Halkbank'tan yeniden kadrosuna dahil ettiği Oğuzhan Tarakçı, 26 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. Altekma, pazar günü evinde Tokat Belediye Plevne'yi yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Afyon'da şeytanın bacağını kırdıklarını söyleyen Kulüp Başkanı Melih Sebastien Durmuş, "Kızıltepe ve Halkbank deplasmanlarında 2-1 öne geçip galibiyeti kaçırmıştık. Sorgun önünde 2-0 geriden gelip 2-2'yi bulsak da sonunu getirememiştik. Ancak Afyon'da ekibimiz çok iyi bir performans sergiledi, galibiyeti hak etti. Ben takımımızın başarılı olacağına olan inancımı hiçbir zaman kaybetmedim. Bu galibiyetin seri galibiyetlerin ilk adımı olacağını düşünüyorum. Biz bitti demeden bitmez, son topa kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.