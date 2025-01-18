Efeler Ligi 17. haftasında Altekma evinde karşılaştığı TÜRŞAD'ı 3-0 mağlup etti.
Hakemler: Sadettin Deneri, Necmi Avcı
Altekma: Maksim Buculjevic, Miguel David Gutierrez, Emir Pınar, Dmitrii Bahov, Özgür Karababa, Cafer Kirkit ( Hüseyin Şahin, Eray Kursav)
TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, İbrahim Emet, Marko Bojic, Nikola Gjorgiev, Enes Atlı, Alexis Wilson Velazquez ( Burak Mert, Taha Erden, Kadir Bircan, Eray Yetkin, Gjorgi Gjorgiev)
Setler: 25-22, 25-18, 25-20
Süre: 80 dakika (29, 24, 27) - İZMİR
Son Dakika › Spor › Altekma, TÜRŞAD'ı 3-0 ile Geçti - Son Dakika
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