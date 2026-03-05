Altekma Voleybol Takımı Yarı Finalde Yenildi

Altekma Voleybol Takımı, CEV Erkekler Challenge Kupası yarı final ilk maçında konuk olduğu İtalyan ekibi Allianz Milano'ya 3-0 yenildi.
Milano kentindeki Allianz Cloud Arena'da oynanan karşılaşmayı, 25-21, 32-30 ve 25-18'lik setlerle ev sahibi ekip kazandı.
Finale yükselecek takım, 12 Mart'ta İzmir'de oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.
