Altıeylül Belediyespor U12 Takımı, Ata'nın huzuruna çıktı - Son Dakika
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Altıeylül Belediyespor U12 Takımı, Ata'nın huzuruna çıktı

Altıeylül Belediyespor U12 Takımı, Ata\'nın huzuruna çıktı

Altıeylül Belediyespor U12 Futbol Takımı, Ankara'da oynadıkları futbol müsabakasının ardından, 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'deki mezarını ziyaret etti.

11.11.2024 15:01  Güncelleme: 15:03
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Altıeylül Belediye spor U12 Futbol Takımı, Ankara'da oynadıkları futbol müsabakasının ardından, 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'deki mezarını ziyaret etti. 10 Kasım, Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yıldönümünde düzenlenen bu anlamlı ziyaret, takım için büyük bir gurur kaynağı oldu. Takım, Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıkarak, Cumhuriyet'in temellerini oluşturan Atatürk'ün mirasına sahip çıkacaklarına dair güçlü bir mesaj verdi.

Atatürk'ün Devrimlerinin Yılmaz Bekçileri olacaklarına söz verdiler

Altıeylül Belediyespor U12 oyuncuları, Anıtkabir'de yaptıkları anlamlı törenle, Atatürk'ün devrimlerinin yılmaz bekçileri olacaklarına, her zaman Atatürk ilke ve inkılaplarından sapmayacaklarına ve Türkiye'yi çağdaş uygarlık seviyesine taşımak için ellerinden geleni yapacaklarına söz verdiler. Ziyaret sırasında, futbolcular sadece spor değil, aynı zamanda ülkesine, milletine ve Cumhuriyet'ine sadık bireyler olarak yetiştirilme hedeflerine de bir kez daha vurgu yapmış oldular.

Sporla birlikte değerler eğitimi

Altıeylül Belediyespor Kulübü, sadece futbol becerilerini geliştirmeyi değil, aynı zamanda sporcularını vatanını, milletini seven, bayrağına sahip çıkan, ahlaklı ve çevik bireyler olarak yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Kulüp yetkilileri, "Bizim hedefimiz, sadece futbolcular yetiştirmek değil; aynı zamanda onların Atatürk'ün izinde, Cumhuriyetimize ve değerlerimize sahip çıkan liderler olmalarını sağlamak" dedi.

Başkanı Şehirli: 'Atatürk'ün izinde, gençlerimiz Cumhuriyetimizin geleceğini inşa edecek'

Başkan Hakan Şehirli, "Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yıldönümünde, Altıeylül Belediyespor U12 Futbol Takımımızın Anıtkabir'i ziyaret etmesi, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Genç sporcularımız, yalnızca futbol sahasında değil, hayatın her alanında Atatürk'ün ilkelerine bağlı kalarak, Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatacaklarını bir kez daha gösterdiler. Belediyespor olarak, çocuklarımıza sadece spor becerileri kazandırmakla kalmıyor; onları vatanını, milletini seven, ahlaklı ve güçlü bireyler olarak yetiştirmek için de çaba harcıyoruz. "Sizinleyiz Çocuklar" diyerek, her zaman yanlarındayız ve onlara, Atatürk'ün izinden giderek daha aydınlık bir gelecek kurmaları için tüm desteğimizi sunuyoruz. Cumhuriyetimizin temellerini atan Atatürk'e ve tüm şehitlerimize şükranlarımı sunar, gençlerimizin bu yolculukta daima başarılı olmalarını dilerim." dedi.

Cumhuriyetin geleceği için çalışmaya devam

Altıeylül Belediyespor Kulübü, genç sporcularının sadece sporcu kimliğiyle değil, aynı zamanda topluma faydalı, bilinçli ve değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmeleri için var gücüyle çalıştığını belirtti. Kulüp yöneticileri, bu tür etkinliklerle Atatürk'ün mirasına sahip çıkmanın, çocukların zihinsel ve ahlaki gelişimlerine de katkı sağladığını ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Altıeylül Belediyespor U12 Takımı, Ata'nın huzuruna çıktı - Son Dakika

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