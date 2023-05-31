Altın geldi! Milli tekvandocu Merve Dinçel dünya şampiyonu

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Merve Dinçel, Azerbaycan'da gerçekleştirilen Dünya Tekvando Şampiyonası Kadınlar 49 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

ALTIN GELDİ

Milli sporcu Merve Dinçal, Dünya Tekvando Şampiyonası kadınlar 49 kiloda son olimpiyat şampiyonu rakibi Panipak Wongpattanakit'i mağlup ederek kürsüde zirveye çıktı.

MERVE'NİN FİNAL YOLCULUĞU

Kadınlar 49 kiloda mücadele eden Merve Dinçel, ferdi olarak yarışan Elizaveta Ryadninskaya'nı ve Suudi Arabistan'dan Dunya Ali Abutaleb'i yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Kazakistan'dan Botakoz Kapanova'yı 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başaran Dinçel, yarı finale yükseldi. Yarı finalde İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias'ı da 2-0'lık skorla yenen Dinçel finale yükseldi.