Merve Dinçel, Azerbaycan'da gerçekleştirilen Dünya Tekvando Şampiyonası Kadınlar 49 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.
Milli sporcu Merve Dinçal, Dünya Tekvando Şampiyonası kadınlar 49 kiloda son olimpiyat şampiyonu rakibi Panipak Wongpattanakit'i mağlup ederek kürsüde zirveye çıktı.
Kadınlar 49 kiloda mücadele eden Merve Dinçel, ferdi olarak yarışan Elizaveta Ryadninskaya'nı ve Suudi Arabistan'dan Dunya Ali Abutaleb'i yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Kazakistan'dan Botakoz Kapanova'yı 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başaran Dinçel, yarı finale yükseldi. Yarı finalde İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias'ı da 2-0'lık skorla yenen Dinçel finale yükseldi.
Son Dakika › Spor › Altın geldi! Milli tekvandocu Merve Dinçel dünya şampiyonu - Son Dakika