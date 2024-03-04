Altın kemer sahibi milli kick boksçu Muhammed Dursun, Dubai'de yapacağı maçı kazanarak şampiyon olmak istiyor

Spor

Altın kemer sahibi milli kick boksçu Muhammed Dursun, Dubai'de yapacağı maçı kazanarak şampiyon olmak istediğini söyledi.

Altın kemer sahibi milli kick boksçu Muhammed Dursun, gelecek dönemdeki hazırlıklarına ve hedeflerine dair İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Ağustos- Eylül ayı gibi Dubai'de bir şampiyonluk maçı yapacağını söyleyen Dursun, "Geçen yıl Dubai'den bir maç teklifi almıştım ve burada bir maçım vardı. Burada şampiyon olduktan sonra oradaki süreci değerlendirdik ve Dubai'ye bir sözleşme yapmaya gittik. Dünyanın en büyük organizasyonlarından birinde dövüşeceğiz inşallah. Bunun için bir hazırlık süreci içindeyim. Türkiye'de bizi temsil eden eski milli sporcularımızdan Fatih Ulusoy menajerliği adı altında oradaki süreçlerime hazırlanacağım. Bizim istediğimizden çok çok daha iyi bir süreç geçti. Çünkü son zamanlarda Dubai boksun neredeyse yeri oldu. Eskiden Amerika'da boks çok daha ön plandaydı ama şu an Dubai'de yatırımcılar olduğu için boks daha ön planda. İnşallah Ağustos-Eylül ayı gibi Dubai'de şampiyonluk maçına çıkacağım" diye konuştu.

Türkiye'de kendisini destekleyenlere teşekkür eden başarılı sporcu, "Dünyanın bir çok yerinde dövüşmüş bir sporcuyum. Uluslararası derecelerim var. Benim için yer, zaman hiç mühim değil. Bugün ringe çıkarım, eldivenlerimi takayım ve dövüşeyim, hiç problem yok" dedi.

"Dubai'de şampiyon olacağıma inanıyorum"

Dubai'de boksun son dönemlerde çok popüler bir spor olduğunu sözlerine ekleyen Muhammed Dursun, "Normalde boksun merkezi Amerika ve Amerika'da da bu iş için ciddi yatırımcılar var. Son zamanlarda Dubai ve özellikle Riyad'da çok çok fazla yatırımcı var ve dünyanın gözü orada. Boksta dünya şampiyonu birçok isim Dubai'de maç yapıyor. İlgi orada olduğu için bizim orada maç yapmamızın diğer yerlere kapı açacağına inanıyorum. İnşallah orada şampiyon olacağıma inanıyorum. Şu an kemer bizde ve uzun bir zaman da kimseye vermeyi düşünmüyorum. İnşallah bu süreci elimde tutarak devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Son olarak hedefini de açıklayan milli kick boksçu, "Benim hedefim Amerika'da dövüşebilmekti ama şu an için Dubai'yi geçmem lazım. Buradaki süreci geçersem ki inşallah geçeceğim. Form, kondisyon ve tecrübelerime dayanarak bunu söylüyorum. Ondan sonra hedefim Amerika'da dövüşebilmek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL