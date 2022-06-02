"Altın kemer yılı" nedeniyle Kırkpınar'da bu sene kural değişikliğine gidilmeyecek - Son Dakika
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"Altın kemer yılı" nedeniyle Kırkpınar'da bu sene kural değişikliğine gidilmeyecek

02.06.2022 11:04

Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Taşçı, Kırkpınar'ın özüne dönmesi için çalışma içerisinde olduklarını, planladıkları kural değişikliklerini mağduriyet yaşanmaması amacıyla bu yılki 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin sonrasında hayata geçireceklerini belirtti.

Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Taşçı, Kırkpınar'ın özüne dönmesi için çalışma içerisinde olduklarını, planladıkları kural değişikliklerini mağduriyet yaşanmaması amacıyla bu yılki 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin sonrasında hayata geçireceklerini belirtti.

Kırkpınar'ın altın kemerli eski başpehlivanlarından Taşçı, bir dizi ziyaret için geldiği Edirne'de AA muhabirine açıklamada bulunurken, bu yıl 1-3 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi her hangi bir kural değişikliğine gitmeyeceklerini ifade etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu yönetiminde yağlı güreşi en iyi noktaya getirmek için çaba sarf ettiklerini aktaran Taşçı, bu ata sporunun geleneklerinden ve özünden kopartılmadan sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yağlı güreşin özünün belli olduğunu dile getiren Taşçı, "Burada bir mucitliğe gerek yok. 700 senedir süre gelen bir ata sporumuz var. Pirimiz Hz. Hamza olan peygamber sporumuz yağlı güreş. Gelenekleri, örf ve adetleriyle oynamayacağız, zaten oynayamayız da." dedi.

Taşçı, yıllar içinde yağlı güreşe farklı kurallar eklendiğini, bu kurallarla ilgili çalışma yapılacağını vurguladı.

"Puanlama dahil bazı kurallar üzerinde çalışıyoruz"

Kırkpınar ve yağlı güreş geleneklerini geleceğe taşımak istediklerini anlatan Taşçı, şunları kaydetti:

"Kırkpınar'a sonradan ilave edilmiş kurallar var. Bunlar üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalara tabii ki puanlama da dahil. Bu yıl Kırkpınar'da altın kemer yılı (Kırkpınar'da altın kemerin sürekli sahibi olmaya aday başpehlivan için kullanılan yağlı güreş nitelemesi). Pehlivanlarımızın mağduriyet yaşamaması için bu yıl bir kural değişikliği yapmayacağız. Ancak Kırkpınar'ın özünden kopmadan kuracağımız sistem 661'inci buluşmadan sonra olacak. İnşallah en iyi şekilde yapacağız. Geleneği, özünden koparmadan, örf ve adetleriyle özdeşleşmiş bir şekilde devam ettirmeyi düşünüyoruz."

"Ali Gürbüz önde görünüyor"

Taşçı, Ali Gürbüz'ün diğer pehlivanlara göre az da olsa önde göründüğünü ifade etti.

Bu yıl kıran kırana güreşlerin olacağına dikkat çeken Taşçı, "Ali Gürbüz, iki yıllık başpehlivanlığından ötürü önde görünüyor. Aynı zamanda çok tecrübeli, güçlü ve kuvvetli bir pehlivanımız. Ama onun dışında da yine 4-5 tane isim yukarıya doğru çıkıyor ve zorluyor. İsmail Koç, İsmail Balaban ve Orhan Okulu da önde görünüyorlar. Yine bunun yanında Tanju Gemici, Hüseyin Gümüşalan gibi pehlivanlarımız var. Benim gözümü dolduran Yusuf Can Zeybek var. Hem Finike hem de Kumluca'da başpehlivan oldu. Bizim dönemimizdeki pehlivanlar gibi saldırması, güreşe girmesi ve devamlılığı hoşuma gitti. Zeybek'in bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Altın kemer yılı nedeniyle Kırkpınar'da bu sene kural değişikliğine gidilmeyecek
Altın kemer yılı nedeniyle Kırkpınar'da bu sene kural değişikliğine gidilmeyecek
Altın kemer yılı nedeniyle Kırkpınar'da bu sene kural değişikliğine gidilmeyecek
Altın kemer yılı nedeniyle Kırkpınar'da bu sene kural değişikliğine gidilmeyecek

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Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Altın kemer yılı' nedeniyle Kırkpınar'da bu sene kural değişikliğine gidilmeyecek - Son Dakika


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