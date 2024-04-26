Altin Zeqiri: Avrupa hedefine ulaşabileceğimize inanıyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altin Zeqiri: Avrupa hedefine ulaşabileceğimize inanıyorum

Altin Zeqiri: Avrupa hedefine ulaşabileceğimize inanıyorum

Çaykur Rizespor'un 23 yaşındaki Kosovalı futbolcusu Altin Zeqiri, Süper Lig'de kalan maçlarını kazanarak Avrupa kupaları hedefine ulaşabileceklerine inandığını söyledi. Zeqiri, takımının son maçlarda yükselişte olduğunu ve bireysel hedeflerden ziyade takımın hedeflerine odaklandığını belirtti. Rize'de yaşamaktan mutlu olduğunu ifade eden genç futbolcu, taraftarların desteğine ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

26.04.2024 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor'un 23 yaşındaki Kosovalı futbolcusu Altin Zeqiri, Süper Lig'de kalan maçlarını kazanarak Avrupa kupaları hedefine ulaşabileceklerine inandığını söyledi.

Çaykur Rizespor'un sezon başında Finlandiya ekibi FC Lahti'den renklerine bağladığı 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Altin Zeqiri, Trendyol Süper Lig'de çıktığı 31 resmi maçta 5 gol ve 5 asist yaparak takımına katkı sağladı. Performansını her geçen gün arttıran Kosovalı futbolcu, MKE Ankaragücü maçı öncesi İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Ligdeki bütün takımlar çok zorlu"

Kalan 5 maçın da kendileri için birer final olacağını ifade eden Zeqiri, "Çok zor bir karşılaşma olacak. Bu ligdeki bütün takımlar çok zorlu. Hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. 3 puanı hedefleyerek maça çıkacağız. Şu anda yükselişte olan bir performansım var ve takıma son maçlarda faydalı olduğum için çok mutluyum. İyi bir gol ve asist sayısına ulaştığımı düşünüyorum ama hala önümüzde 5 maç var. Ben bireysel hedeflere bakmıyorum. Tamamen takımın hedeflerine odaklanmış vaziyetteyim. Son 5 maçta da iyi bir performans vererek takımımın hedeflerine ulaşmasını sağlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Avrupa hedefine ulaşabileceğimize inanıyorum"

Rize'de yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu sözlerine ekleyen genç futbolcu, "Burası çok sakin bir şehir. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim için güzel bir şehir. Avrupa hedefine ulaşabileceğimize inanıyorum. Önümüzde beş tane karşılaşma var ve beş maç bizim için final gibi geçecek. Çok büyük destek veriyorlar bize. Deplasmandaki maçlara bile mutlaka bir grup taraftarımız geliyor. Bizi desteklemeye devam etsinler. En çok desteğe gereken maçlar başlıyor. Takımın arkasında onları itici güç olarak görmesi çok güzel bir şey. O itici güce çok ihtiyacımız var. Türkçe bazı kolay kelimeler öğrendim. 'Nasılsın' veya 'Kolay gelsin' gibi kelimeler" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

Rizespor, Çaykur, Rize, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altin Zeqiri: Avrupa hedefine ulaşabileceğimize inanıyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:33 Maçı kaybeden İsrail takımından Ergin Ataman’a tehdit: Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin Maçı kaybeden İsrail takımından Ergin Ataman'a tehdit: Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin
10:10 Bakan Şimşek kamuda tasarruf için tarih verdi Bakan Şimşek kamuda tasarruf için tarih verdi
09:05 Eski Patiswiss CEO’su Tunaoğlu’yla ilgili yeni iddia Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış Eski Patiswiss CEO'su Tunaoğlu'yla ilgili yeni iddia! Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış
08:35 Bahçeli’nin videosu Erdoğan’a gönderme mi Yardımcısı Semih Yalçın ilk kez anlattı Bahçeli'nin videosu Erdoğan'a gönderme mi? Yardımcısı Semih Yalçın ilk kez anlattı
08:29 70 kişiyle başlayan Filistin’e destek protestoları dalga dalga tüm ABD’ye yayıldı: En az 570 gözaltı 70 kişiyle başlayan Filistin'e destek protestoları dalga dalga tüm ABD'ye yayıldı: En az 570 gözaltı
10:56 İzmit Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında yaşanan tartışmada AK Partili Meclis Üyesi yere düştü İzmit Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında yaşanan tartışmada AK Partili Meclis Üyesi yere düştü
10:33 Survivor All Star’da Nefise’nin sırtına kırık seramik düştü Survivor All Star'da Nefise'nin sırtına kırık seramik düştü
10:02 Venezuela’da firar girişimi: Mahkumların kazdıkları tünel polis merkezine açıldı Venezuela'da firar girişimi: Mahkumların kazdıkları tünel polis merkezine açıldı
09:54 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrudan elediği takımı da satın alıyor Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrudan elediği takımı da satın alıyor
09:42 4. kattan atılarak öldürülen kadınla ilgili kan donduran detay 4. kattan atılarak öldürülen kadınla ilgili kan donduran detay
09:29 Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı
09:26 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Seçimde adayım ya da değilim demem doğru olmaz TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Seçimde adayım ya da değilim demem doğru olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 11:04:12. #1.12#
SON DAKİKA: Altin Zeqiri: Avrupa hedefine ulaşabileceğimize inanıyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement