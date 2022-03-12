Altındağ'da spor tesisleri doldu taştı - Son Dakika
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Altındağ'da spor tesisleri doldu taştı

12.03.2022 09:30
Altındağ'da spor tesisleri doldu taştı

Altındağ'da geçtiğimiz ay coşku dolu bir törenle açılışları yapılan spor tesisleri doldu taştı.

Altındağ'da geçtiğimiz ay coşku dolu bir törenle açılışları yapılan spor tesisleri doldu taştı. Altındağlı gençler spor tesislerine akın etti.

Yaklaşık 1 ay önce açılan spor tesisleri, Altındağlı gençlerden büyük ilgi gördü. Altındağlı gençler, ücretsiz spor kurslarına kayıt yaptırmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Yıldıztepe Mahallesi Spor Tesisi'nde verilen tekvando kurslarına 426 genç kayıt yaptırdı. Gençler en büyük ilgiyi ise judoya gösterdi. Beşikkaya Mahallesi Spor Tesisi'nde verilen judo kurslarına 500 genç kaydoldu.

"Geleceğin şampiyonları Altındağ'dan yetişecek"

Altındağlı gençlerin spor tesislerine gösterdiği ilgiden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Bu dev tesisleri Altındağ'a kazandırmak için yola çıktığımızda bir hayalimiz vardı. Geleceğin şampiyonları buralardan çıkacak demiştik. Şimdi görüyorum ki, bu hayalimize çok yakınız. Gençlerimiz çok azimli, çok istekli. Spor yapmak için can atıyor, başarıya ulaşmak için ter döküyorlar. Hepsine çok inanıyor ve çok güveniyorum. Bu tesisler sayesinde inanıyorum ki, geleceğin şampiyonları Altındağ'dan yetişecek" diye konuştu.

Yeni sporcular bekleniyor

Altındağ Belediyesi Spor Tesisleri'ne kayıt yaptırmak için Altındağ'da ikamet ediyor olmak yeterli. Beşikkaya Mahallesi Spor Tesisi'nde verilen judo derslerine ve Yıldıztepe Mahallesi Spor Tesisi'nde verilen tekvando derslerine 1'inci sınıftan itibaren öğrenci kabul ediliyor. Kurslar ile ilgili detaylı bilgi için spor tesislerini aramak yeterli. - ANKARA

Altındağ'da spor tesisleri doldu taştı
Altındağ'da spor tesisleri doldu taştı
Altındağ'da spor tesisleri doldu taştı

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Spor Tesisi, Altındağ, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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