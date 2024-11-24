Altınordu, 1461 Trabzon'u 3-1 Geçerek Zirve Yürüyüşünü Sürdürüyor - Son Dakika
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Altınordu, 1461 Trabzon'u 3-1 Geçerek Zirve Yürüyüşünü Sürdürüyor

Altınordu, 1461 Trabzon\'u 3-1 Geçerek Zirve Yürüyüşünü Sürdürüyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, evinde 1461 Trabzon'u 3-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı ve 28 puana ulaştı. İç sahada gösterdiği performansla dikkat çeken Altınordu, Teknik Direktör Olcay Şahan liderliğinde sezon sonuna kadar istikrarlı bir şekilde devam etmek istiyor.

24.11.2024 12:08  Güncelleme: 12:09
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde 1461 Trabzon'u 3-1 yenen Altınordu, 3'te 3 yaparak zirve yürüyüşünü sürdürdü. Bu galibiyetle 28 puana ulaşan kırmızı-lacivertliler özellikle evinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekti. Bu sezon iç sahada 7 maça çıkan Altınordu, 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 19 puan toplamayı başardı. Teknik Direktör Olcay Şahan önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Kazanmaya devam ediyoruz. Sezon sonuna kadar istikrarlı bir şekilde yolumuza devam etmeliyiz. Oyuncu grubumu kutluyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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