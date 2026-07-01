Altınordu 2. Lig'e Katılmama Kararı Aldı - Son Dakika
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Altınordu 2. Lig'e Katılmama Kararı Aldı

Altınordu 2. Lig\'e Katılmama Kararı Aldı
01.07.2026 10:57
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İzmir'in köklü kulübü Altınordu, bu sezon 2. Lig'e katılmama kararı alarak futbol kamuoyunu şok etti.

İZMİR'in Cumhuriyet'le yaşıt kulübü Altınordu, bu sezon 2'nci Lig'e katılmama kararı aldı. Kulübün futbol şubesinin 2012 yılında şirketleşmesinin ardından başkanlık koltuğuna oturan Seyit Mehmet Özkan'ın bu kararı futbol kamuoyunda şok etkisi yarattı. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Altınordu FK olarak bu sezon TFF 2'nci Lig'e katılmama kararı almış bulunuyoruz. Altınordu Spor Kulübü'nden futbol şubesi haklarını devraldığımız 2012 yılından bugüne dek geçen 14 yıllık süreçte, Altınordu armasını ismine yakışır bir şekilde temsil etmeye çalıştık. Türk futbolunda yetiştiricilik kulvarında önemli bir farkındalık yarattık. Ancak artık yorulduk. Devralma konusunda böyle bir yükün altına giremeyeceklerini ifade eden Altınordu Spor Kulübü yönetimi ile birlikte, tam 1 yıl boyunca Altınordu armasını layıkıyla taşıyacak yatırımcı aradık. Maalesef bulamadık. Bu toprakların çocuklarına sözümüz var. Elimiz ayağımız tuttuğu ve aklımız yettiği sürece onlarla beraber olacağız. Türk futbolunun tabanında yapılacak çok iş var. Edirne'den Van'a kadar çocuk futbolunun sağlıklı gelişimi için uğraş vereceğiz. Asıl amacımız olan genç futbolcu yetiştiriciliği 7/15 yaş çocuk futbolu faaliyetimize yoğunlaşacağımızı futbol kamuoyuna saygılarımızla duyururuz. Altınordu FK" ifadelerine yer verildi.

ÖRNEK KULÜPTÜ

Altınordu'da futbol şubesini şirketleştirerek devralıp 14 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Seyit Mehmet Özkan örnek bir yapılanmaya imza atmıştı. İzmir'de Torbalı, Selçuk, Yeşilyurt'taki tesisleriyle milli takımlara birçok futbolcu yetiştiren, U12 İzmir Cup'ta dev kulüplerin altyapılarını kente getiren Altınordu, A takımda 3'üncü Lig'den 1'inci Lig'e çıkarak Süper Lig'in kapısından dönmüştü. Özkan, Altınordu'da parlattığı Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Enis Destan gibi genç futbolcuları Süper Lig ve Avrupa ekiplerine satmıştı. Uzun süredir A takımı devretmek isteyip yatırımcı bulamayan Seyit Mehmet Özkan'ın 103 yıllık kulübü ligden çekme kararı şok etkisi yarattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altınordu 2. Lig'e Katılmama Kararı Aldı - Son Dakika

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