Altınordu 2025-2026 Sezonuna Kötü Başladı
Altınordu 2025-2026 Sezonuna Kötü Başladı

Altınordu 2025-2026 Sezonuna Kötü Başladı
14.09.2025 12:29
Altınordu, 4 maçta 2 puan toplayarak düşme hattında yer aldı ve galibiyet alamadı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, 2025-2026 sezonuna kötü başladı. Geçen sezon Play-Off yarı finaline kadar yükselen kırmızı-lacivertliler, bu sene ise ilk 4 maçta henüz galibiyet alamadı ve sadece 2 puan toplayabildi. İlk hafta evinde Erbasspor ile 1-1 berabere kalan Altınordu, üst üste İskenderunspor'a 4-0, 24 Erzincanspor'a da 1-0 yenildi. Bu hafta ise Adana FK ile deplasmanda golsüz berabere kalan Altınordu, 4 maç sonunda düşme hattında yer aldı. Sezon başında kadrosunu dağıtan Altınordu transfer döneminin son günlerinde atağa kalkarak toplam 7 takviye yapmıştı.

Kaynak: DHA

