Altınordu, 5 kiralık oyuncusuyla yollarını ayırıyor

Spor

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

TFF 2'nci Lig temsilcisi Altınordu geçen sezon farklı kulüplere kiralık olarak gönderdiği 5 oyuncusuyla yolları ayırma kararı aldı. İzmir ekibi, geçen sezon Tokat Belediyespor ve Orduspor 1967 formalarını giyen Anıl Arıcıoğlu, Van Spor FK'da görev yapan Emre Oymak, Elazığspor'da top koşturan Mehmet Ablay, Isparta 32 Spor'da oynayan Berkay Kınaç ve Fatsa Belediyespor'da görev yapan Tayfun Tatlı ile yolları ayıracak.

Bu isimler arasında Mehmet, Elazığspor formasıyla Play-Off'tan 2'nci Lig'e çıkma sevinci yaşarken, Emre ise Van ekibinde oynarken çapraz bağ sakatlığı yaşadı. Öte yandan Altınordu sezonun bitimiyle sözleşmesi sona eren 12 futbolcuyla yollarını ayırma kararı almıştı. Kırmızı-lacivertliler Yusuf Can, Alperen, Altar Han, Devrim, Furkan Metin, Onur, Rahmi, Eray, Onurcan, Gökberk, Abdullah ve Mustafa Karaman'la da vedalaşmıştı.