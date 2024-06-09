Altınordu, 5 kiralık oyuncusuyla yollarını ayırıyor - Son Dakika
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Spor

Altınordu, 5 kiralık oyuncusuyla yollarını ayırıyor

Altınordu, geçen sezon farklı kulüplere kiralık olarak gönderdiği 5 oyuncusuyla yollarını ayırma kararı aldı. Bu isimler arasında Play-Off'tan 2'nci Lig'e çıkan Mehmet ve sakatlık yaşayan Emre de bulunuyor. Ayrıca, sezonun bitimiyle sözleşmesi sona eren 12 futbolcuyla da vedalaşan Altınordu, kadrosunda değişiklikler yapmaya devam ediyor.

09.06.2024 12:46
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Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

TFF 2'nci Lig temsilcisi Altınordu geçen sezon farklı kulüplere kiralık olarak gönderdiği 5 oyuncusuyla yolları ayırma kararı aldı. İzmir ekibi, geçen sezon Tokat Belediyespor ve Orduspor 1967 formalarını giyen Anıl Arıcıoğlu, Van Spor FK'da görev yapan Emre Oymak, Elazığspor'da top koşturan Mehmet Ablay, Isparta 32 Spor'da oynayan Berkay Kınaç ve Fatsa Belediyespor'da görev yapan Tayfun Tatlı ile yolları ayıracak.

Bu isimler arasında Mehmet, Elazığspor formasıyla Play-Off'tan 2'nci Lig'e çıkma sevinci yaşarken, Emre ise Van ekibinde oynarken çapraz bağ sakatlığı yaşadı. Öte yandan Altınordu sezonun bitimiyle sözleşmesi sona eren 12 futbolcuyla yollarını ayırma kararı almıştı. Kırmızı-lacivertliler Yusuf Can, Alperen, Altar Han, Devrim, Furkan Metin, Onur, Rahmi, Eray, Onurcan, Gökberk, Abdullah ve Mustafa Karaman'la da vedalaşmıştı.

Kaynak: DHA

Altınordu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu, 5 kiralık oyuncusuyla yollarını ayırıyor - Son Dakika

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