Altınordu, Amed Sportif\'ten Yakal Taylan\'ı Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı

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2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu dış transferde Amed Sportif'ten 24 yaşındaki santrfor Yakal Taylan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Devre arası transfer çalışmaları kapsamında Amed Sportif Faaliyetler Takımı'nda forma giyen Yakal Taylan ile sözleşme imzaladık. Yakal Taylan'a Altınordu'muza hoş geldin diyor şanlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi. İmza törenine sportif direktör Murat Korkmaz katıldı. Kuşadasıspor'da profesyonel olan Yakal, Bornova 1877'de de top koşturdu. Sezonun ilk yarısında 1'inci Lig'de 12 maçta 370 dakika şans bulan forvet oyuncusu 1 kez rakip fileleri sarsarken, 3'üncü Lig'de 18 maçta 7 gol attı.